Contusa come un auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contusa come un auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AMMACCATA

Significato/Curiosita : Contusa come un auto

20/7/2001 a seguito di traumatismi contusivi vari riportò un trauma cranico con ferita lacero-contusa al vertice, una contusione semplice all'avambraccio destro... Immigrato dal "misterioso perù", con il suo vecchio cappello, la sua valigia ammaccata e il panino con la marmellata, è diventato un'icona della letteratura... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Contusa come un auto : contusa; come; auto; Sconveniente come un arma; come un verbo o un bilancio; Assimilata come l aria; Flebili come certe luci; come l impresa realizzata con un aeromobile; L auto strada appenninica A1 lo è di valico; Una versione dell auto Mini; Legge che dà ampi poteri alle auto rità militari; Lev l auto re russo di Anna Karenina; Sistemare la propria auto vettura;

Cerca altre Definizioni