Condizione di deriva e degrado - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SBANDO

Significato/Curiosita : Condizione di deriva e degrado

Tentò soprattutto di evidenziare i contorni offuscati, per recuperare la leggibilità generale, e di tamponare i fenomeni di degrado. kenneth clark, nell'introduzione... In distress - ragazze allo sbando, su cinedatabase, rivista del cinematografo. damsels in distress - ragazze allo sbando, su mymovies.it, mo-net srl... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Condizione di deriva e degrado : condizione; deriva; degrado; condizione di riempimento o sazietà; Passaggio che mette in condizione di segnare il gol; condizione spesso associata alla sordità; La condizione del sub che s immerge senza bombole; Si ostenta per dimostrare la condizione sociale; Antica arte da cui è deriva ta la chimica; Serie TV deriva nte da una precedente; Giungere da deriva re; deriva ti da specie diverse; Lingua che deriva dal latino; Stato di abbandono e degrado ;

