Chi cerca personale legge quelli vitae lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi cerca personale legge quelli vitae lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CURRICULA

Significato/Curiosita : Chi cerca personale legge quelli vitae lat

"pathè atimias", lat. "passiones ignominiæ")» (- romani 1:24 e 1:26.) nei primi 4 capitoli della sua lettera ai romani paolo di tarso cerca di dimostrare... Nella lingua italiana, derivata da currere, "correre". la forma plurale curricula si deve alla desinenza in -a dei sostantivi neutri plurali della seconda... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

