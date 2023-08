Che ha avuto luogo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che ha avuto luogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AVVENUTO

Significato/Curiosita : Che ha avuto luogo

Una determinata scuola di una certa città è un luogo. è descritto come luogo anche un punto o un'area che si trova all'esterno del pianeta terra, dando... Dal banco ambrosiano) che la quota alla borsa di milano. il delisting è avvenuto nell'ottobre del 2009, a seguito dell'opa della famiglia segre. nel 1983... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Che ha avuto luogo : avuto; luogo; Che ha avuto lo stesso valore; Ha avuto una figlia con Stefania Sandrelli; avuto senza spendere; Ci va il libro che ha avuto enorme successo: in __; Ha avuto corso in Slovenia; luogo solitario; luogo di stazionamento per veicoli; Messi nel luogo in cui devono stare; luogo per religiosi; Il capoluogo delle Samoa Americane;

Cerca altre Definizioni