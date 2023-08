Attraverso la voce e la bocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attraverso la voce e la bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORALMENTE

Significato/Curiosita : Attraverso la voce e la bocca

Progetto di riferimento. la bocca o cavo orale (lat. cavum oris) è l'orifizio attraverso cui gli animali si cibano. è sempre la prima parte dell'apparato... Occidentale, nei cantastorie chiamati griot che trasmettevano le tradizioni oralmente raccontando storie di eventi familiari e del villaggio, in forma di musica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

