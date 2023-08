Assimilata come l aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assimilata come l aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RESPIRATA

Significato/Curiosita : Assimilata come l aria

Spesso assimilati a componimenti poetici, denotando una familiarità con l'uso del verso tale da costituire materia di insegnamento nelle scuole come esempio... Dell'aria superiore che solo gli dei respirano, in contrapposizione all'aria respirata dai mortali (in greco antico: , ar). esiodo nella sua teogonia (v... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

