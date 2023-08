Le assemblee che hanno fumate come esiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le assemblee che hanno fumate come esiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONCLAVI

Significato/Curiosita : Le assemblee che hanno fumate come esiti

Sempre a novembre, si insediarono delle assemblee provinciali provvisorie (formate dai delegati alle assemblee costituenti regionali e nazionale territorialmente... Primo conclave nella cappella sistina (che porterà all'elezione di alessandro vi), che da lì in avanti diviene sede principale per i conclavi. nel 1878... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le assemblee che hanno fumate come esiti : assemblee; hanno; fumate; come; esiti; Le assemblee delle insurrezioni antifeudatarie; Fine di assemblee ; Legge il bilancio nelle assemblee delle società; assemblee di popolo; Riunioni d assemblee ; hanno pesanti pellicce; Quelle idromassaggio hanno le bocchette; Lo hanno certi freni; hanno due paia di ali; hanno la bottega piena di bottiglie e di fiaschi; Profumate fragranti; Un cespuglio di profumate regine; Viole profumate ; Le foglie profumate del fiore; fumate con trinciato; Un influenza come quella causata dal virus H5N1; come l atto contro una divinità o un suo precetto; Scagliata come una freccia; come dire scagnozzi; Tinto di rosso come un cardinale; Porre dei quesiti ; I quesiti della Sfinge; Pone quesiti ai nostri lettori; Si basa sui sintomi e gli esiti degli esami; I... quesiti della Sfinge;

Cerca altre Definizioni