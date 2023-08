Area interdetta per motivi di sicurezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Area interdetta per motivi di sicurezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ZONAROSSA

Significato/Curiosita : Area interdetta per motivi di sicurezza

Decedute nel crollo del vecchio viadotto polcevera, ma per motivi di progettazione e sicurezza sono stati ridotti a 18. il viadotto viene costantemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

