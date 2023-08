Violenta polemica ronzante e pungente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Violenta polemica ronzante e pungente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VESPAIO

Significato/Curiosita : Violenta polemica ronzante e pungente

Generale. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il vespaio o vespaio aerato o vespaio ventilato, è il solaio di fondazione di un edificio; una camera... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Violenta polemica ronzante e pungente : violenta; polemica; ronzante; pungente; Una violenta emozione; violenta tromba d aria; È conseguenza d una violenta e forte botta; violenta azione di ritorsione; Entrata violenta e impetuosa; polemica in centro; polemica che scatena un dibattito fra; Frecciata... polemica ; Sono vicine in polemica ; Discussione polemica ; Un nido ronzante ; Un ronzante insetto; Animale pungente ; pungente sarcastico; pungente derisione; Aspro e pungente come il fumo di legna; Così è una satira pungente ;

