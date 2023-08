Una stazione radio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una stazione radio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EMITTENTE

Significato/Curiosita : Una stazione radio

una stazione radio base (in acronimo bts dalla lingua inglese "base transceiver station"), nelle telecomunicazioni e nell'ambito delle reti cellulari,... Diffusione. un'emittente televisiva per la televisione terrestre viene chiamata emittente televisiva terrestre, per la televisione satellitare emittente televisiva...