Togliere le macchie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Togliere le macchie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PULIRE

Significato/Curiosita : Togliere le macchie

Marisol, una nuova domestica che nasconde un segreto, e inizia a legare con le amiche di flora. titolo originale: setting the table diretto da: rob bailey... Viene ammesso con riserva. non supera l'ispezione dei sorveglianti e deve pulire le scale del collegio. non partecipa alla gita perché non ha rispettato...