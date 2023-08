Sui veicoli a due ruote e in palestra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sui veicoli a due ruote e in palestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANUBRI

Significato/Curiosita : Sui veicoli a due ruote e in palestra

Enorme veicolo a due ruote. 4 di questi veicoli sono da sbloccare in determinati livelli durante la modalità storia. i veicoli variano tra loro in quattro... Leggero). oltre ai manubri sui quali, a seconda delle esigenze, devono essere montati, di volta in volta, i pesi, esistono anche manubri detti "fissi", nei... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

