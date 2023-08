Scrivono con eleganza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrivono con eleganza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STILISTI

Significato/Curiosita : Scrivono con eleganza

Tutta la bellezza del modello o della modella, plasmandola però con una certa eleganza, attrattività fisica e sensualità, mostrando un bel corpo femminile... Indossare il vestito. dal xix secolo si iniziano a distinguere i primi stilisti, che creavano nuovi tagli, nuove stoffe e nuovi canoni nel modo di abbigliarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

