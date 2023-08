Prime lettere in cinese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prime lettere in cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CI

Significato/Curiosita : Prime lettere in cinese

cinesi (t, s, hànzìp) sono le unità minime di significato (in linguaggio specialistico chiamate logogrammi) utilizzate nella scrittura del cinese... Carbonia-iglesias ci – abbreviazione di cirro ci – 101 nel sistema di numerazione romano ci – simbolo del curie ci – forma di poesia lirica cinese ci – pronome... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

