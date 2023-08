Pensieroso in poesia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pensieroso in poesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : COGITABONDO

Rappresentare insieme intelletto e poesia. non è difficile infatti ravvisare ne il pensatore la splendida figura del pensieroso, scolpita da michelangelo per... La pattuglia luca sportelli: onorevole lo bove nuccia fumo: signora cogitabondi carlo bagno: signor macaluso alberto postorino: signor crescenti giovannella... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Pensieroso in poesia : pensieroso; poesia; Piú che pensieroso ; pensieroso ; Profonda in poesia ; Inutile in poesia ; Lo cantò Giacomo Leopardi in una celebre poesia ; poesia ispirata; La Musa della poesia amorosa;

