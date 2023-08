Passata la festa lo santo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passata la festa lo santo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GABBATO

Significato/Curiosita : Passata la festa lo santo

Raffiguranti episodi della vita del santo, opere di maurizio carnevali. in occasione della festa del 2010, nella piazza antistante la chiesa è stata inaugurata... Pellicola come quella d'un individuo ottuso ed incompetente, soventemente gabbato ed umiliato dalla banda. la stessa scena finale dell'iconica imboscata... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

