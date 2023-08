Un padron verghiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un padron verghiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NTONI

Significato/Curiosita : Un padron verghiano

Zio era nato a catania. la stessa dichiarazione fu fatta allo studioso verghiano, lo scomparso giovanni garra agosta, che, da vizzinese di origine, avrebbe... Naufragio della provvidenza porta padron 'ntoni ad un passo dalla morte; maruzza muore invece di colera. 'ntoni, stanco di lavorare senza ottenere risultati... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

