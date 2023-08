Non tutti sono dotati del suo senso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non tutti sono dotati del suo senso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : UMORISMO

Significato/Curiosita : Non tutti sono dotati del suo senso

Persona dotata di buon senso. tra i produttori della serie figura ron howard, il quale nella versione originale è anche la voce narrante, non accreditata... Com. ^ questo genere di umorismo pessimistico si chiama umorismo nero. un altro scrittore novecentesco che utilizzò l'umorismo nero fu jaroslav hašek nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

