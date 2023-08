Legge che dà ampi poteri alle autorità militari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legge che dà ampi poteri alle autorità militari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARZIALE

Significato/Curiosita : Legge che da ampi poteri alle autorita militari

Suo imperium erano la tribunicia potestas e i poteri proconsolari. in teoria, almeno i poteri tribunizi (che erano simili a quelli dei tribuni della plebe... Disambiguazione – "marziale" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi marziale (disambigua). marco valerio marziale (in latino: marcus valerius... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

