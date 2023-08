Il Giorgio noto conduttore di televendite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Giorgio noto conduttore di televendite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MASTROTA

Significato/Curiosita : Il giorgio noto conduttore di televendite

Al 2003, poi televendite presso l'azienda biennepi); sergio baracco; giorgio regali di orler tv; cinzia bertino (presenta le televendite della "sovrana");... Nanowar of steel gli ha dedicato il brano giorgio mastrota (the keeper of inox steel); nel 2018 mastrota ha cantato con loro sul palco del lucca comics &...