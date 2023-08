Era sacra alla dea Atena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era sacra alla dea Atena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CIVETTA

Significato/Curiosita : Era sacra alla dea atena

Riferimento. atena (in attico , athenâ), o pallade atena (pa ), è la dea greca della sapienza, delle arti e della strategia in battaglia. dea guerriera... Se stai cercando l'omonimo film, vedi il giorno della civetta (film). il giorno della civetta è un racconto lungo di leonardo sciascia, terminato nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

