Con abbondanza - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : A PIENE MANI

Godere a piene mani.» (lucio dalla, in un'intervista sul web, su parcogargano.it. del maggio 2002.)