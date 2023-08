Il Bielefeld club di calcio del nordest Vestfalia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Bielefeld club di calcio del nordest Vestfalia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARMINIA

Significato/Curiosita : Il bielefeld club di calcio del nordest vestfalia

Singoli club: l'arminia bielefeld, campione del west/südwest, ha chiuso con una media di 10 424 spettatori, contro ad esempio gli appena 493 del sv edenkoben... Leggende, arminio era figlio di marte, dio della guerra. il femminile di arminio, arminia, ha dato il nome alla squadra tedesca dell'arminia bielefeld... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il Bielefeld club di calcio del nordest Vestfalia : bielefeld; club; calcio; nordest; vestfalia; Dallas club film del 2013 con Jared Leto; Lo fu il Piper club noto locale romano; Un funzionario del club ; Automobile club de Suisse; I club dei regatanti; Un film demenziale di calcio e kung fu: soccer; È ricca di calcio ; Toglie dubbi all arbitro di calcio ; Il Mihajlovic indimenticabile campione del calcio ; La squadra di calcio che gioca in casa a Ferrara; Comune a nordest della provincia di Udine; Penisola a nordest del mare Adriatico; Regione storica del nordest italiano; Centro della vestfalia ; Città della Renania Settentrionale-vestfalia ; Fiume che scorre in vestfalia ; Scorre in vestfalia ; Città tedesca della Renania Settentrionale-vestfalia ;

Cerca altre Definizioni