Abitante della città laziale fondata come Littoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abitante della città laziale fondata come Littoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LATINENSE

Significato/Curiosita : Abitante della citta laziale fondata come littoria

Agricole. titolo di città — conferito a littoria con r.d.l. del 3 dicembre 1934 30 giugno 1932: posa della prima pietra di littoria; 18 dicembre 1932:... Direttamente alla voce giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. latinensi – abitanti di latina scalo latinensi – abitanti di latina... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Abitante della città laziale fondata come Littoria : abitante; della; città; laziale; fondata; come; littoria; abitante della regione del nord della Scandinavia; abitante di una nota penisola croata; abitante delle grotte; Come una abitante della Tripolitania; abitante della città laziale con Piazza San Rufo; I consigli della pubblicità sono a loro relativi; Il Milo della Melevisione; Con le donne in un programma della De Filippi; Un compianto Charles della canzone; Lingua romanza della Walonreye nel sud del Belgio; Sono concittadini di Massimo Bottura e Carla Gozzi; La città abruzzese con le Torri Montanare; La città lombarda con la festa del torrone; Una cittadina sottoposta a un monarca; Attraversano la città nei giorni di protesta; Località laziale con un importante aeroporto militare; Abitante della città laziale con Piazza San Rufo; Tipica scarpa laziale ; Città laziale famosa per le sue fontane; Dà nome a un abbazia benedettina laziale ; Storica rivista di studi cinematografici fondata da Chiarini; Dottrina filosofico religiosa fondata da Lao Tzu; Editori casa fondata a Bari nel 1901; Rivista letteraria fondata da Soffici e Papini; Casa editrice fondata dall omonimo Aldo nel 1939; Irragionevole come certe idee: in aria; come i tiri che finiscono in gol vicino ai pali; Ostruito come un intestino; La Repubblica che divenne poi nota come Benin; come pantaloni che terminano stretti al ginocchio;

Cerca altre Definizioni