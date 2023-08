Una tavola di riepilogo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tavola di riepilogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SINOTTICA

Significato/Curiosita : Una tavola di riepilogo

Realizzato). all'inizio di topolino e gli ombronauti una tavola di riepilogo cita le storie lunghe di scarpa in cui il personaggio compariva, e viene lasciato... Loro facilmente, ricorrendo qualche volta anche a strumenti quali tavole sinottiche o alla disposizione in colonne parallele. sinossi di un testo letterario:... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una tavola di riepilogo : tavola; riepilogo; In tavola con l aceto; Con la sua tavola cavalca le onde ing; Vola con una tavola sulle onde; La tavola piano di lavoro su cui si tira la pasta; Una tavola per surfare sul bagnasciuga ing; riepilogo riassunto; Il riepilogo delle puntate; Compendio, riepilogo ; Un riepilogo periodico per il correntista; Un riepilogo spedito al correntista;

Cerca altre Definizioni