Un talento sprecato: è bravo ma non si - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un talento sprecato: è bravo ma non si. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : APPLICA

Significato/Curiosita : Un talento sprecato: e bravo ma non si

Rimane affascinato per il talento di quest'ultima con il pianoforte. i due si mettono a suonare insieme ma la ragazza, aiutata da un complice, riesce a rubargli... Un'altra opera. il termine sequel, nato in lingua inglese nel xx secolo, si applica al contesto cinematografico, videoludico, fumettistico, teatrale, letterario... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

