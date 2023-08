Sergio ex sindacalista CGIL e sindaco di Bologna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sergio ex sindacalista CGIL e sindaco di Bologna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COFFERATI

Significato/Curiosita : Sergio ex sindacalista cgil e sindaco di bologna

Segretario della cgil luciano lama a nome di tutti i sindacati e il sindaco di brescia bruno boni. la cerimonia venne interamente pagata dal comune di brescia... Di o su sergio cofferati wikimedia commons contiene immagini o altri file su sergio cofferati wikinotizie contiene l'articolo cofferati: nessuna piazza... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

