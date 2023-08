Relativo agli edifici di culto religioso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo agli edifici di culto religioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TEMPLARE

Significato/Curiosita : Relativo agli edifici di culto religioso

Suggerimenti del progetto di riferimento. una chiesa (afi: /'kjza/) in architettura è un edificio specificamente dedicato al culto religioso cristiano. il termine... Contraddistinse l'ordine templare negli anni della sua maturità, suscitò naturalmente perplessità in ambito cristiano. l'ordine templare si dedicò nel corso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Relativo agli edifici di culto religioso : relativo; agli; edifici; culto; religioso; relativo alla casa; relativo al quartiere; relativo a un avanzo scarto eccesso; relativo alla cadenza o caratterizzato da essa; relativo alla tecnica militare dell assedio; François ammiragli o e politico francese; Il René inventore della magli etta polo; Fiume teatro di una battagli a garibaldina nel 1860; La Milena che si è esibita con il Bagagli no; Si tagli a in fogli; Ingressi di edifici ; Terrazzo coperto posto sul tetto di un edifici o; Le estremità di un edifici o; L edifici o carcerario con la pianta a stella; Consente l accesso dei veicoli all interno di edifici ; Il culto riservato a Dio; Hans sculto re; Benedetto illustre sculto re romanico; culto ri del body building; Ettore famoso sculto re; Liberi dall insegnamento religioso ; Un movimento religioso anglicano; Movimento filosofico e religioso dei secoli II-IV dC; Grande centro religioso e culturale svedese; Cantico religioso ;

Cerca altre Definizioni