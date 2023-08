Paillettes all italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paillettes all italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LUSTRINI

Significato/Curiosita : Paillettes all italiana

Montesano. inoltre, è autrice e protagonista di sogno di stelle in lustrini e paillettes (2005) e tutti pazzi per hollywood (2006). nel 2007 gira la miniserie... Le paillettes o lustrini, spesso accostati alla bigiotteria detta strass dal nome del suo ideatore georges frédéric strass, sono piccoli dischi di materiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

