Se non è regalata è un nome da donna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se non è regalata è un nome da donna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DONATA

Significato/Curiosita : Se non e regalata e un nome da donna

La donna, vestita di cenci e dimenticata, vive a lungo in un carcere oscuro, dove solo biancaneve si reca spesso a darle conforto, poiché i buoni non conoscono... donata è un nome proprio di persona italiano femminile. femminili: donatella, donatilla, donatina maschili: donato lituano: donata polacco: donata è la... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

