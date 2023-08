Nell anulare e nel mignolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nell anulare e nel mignolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NL

Significato/Curiosita : Nell anulare e nel mignolo

Dito anulare o quarto dito) è un dito della mano. l'anulare è il dito che accoglie l'anello di fidanzamento e la fede nuziale: il termine anulare deriva... Dizionario «.nl» wikimedia commons contiene immagini o altri file su .nl (en) delegation record for .nl, in domain name services, iana. (en) .nl domain name... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

