Le gonfia il vento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le gonfia il vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VELE

Significato/Curiosita : Le gonfia il vento

La manica a vento è un particolare tipo di anemoscopio, cioè un rudimentale misuratore del vento, installata in quei luoghi dove è importante avere l'immediata... Le vele di scampia sono un complesso residenziale costruito nell'omonimo quartiere di napoli tra il 1962 e il 1975. prendono il nome dalla loro forma triangolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le gonfia il vento : gonfia; vento; Rigonfia e morbida nelle forme; Un imbarcazione che deve essere gonfia ta; Imbarcazione gonfia bile; Se si schiaccia si gonfia ; Si gonfia no aspirando; Il René invento re della maglietta polo; Isola capoverdiana tra le Barlavento ; Strappati via come un cartello dal vento ; Un autorità in convento ; Erosione: è provocata da vento pioggia ecc;

Cerca altre Definizioni