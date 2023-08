Il fiume di Tivoli nella versione classica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fiume di Tivoli nella versione classica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANIO

Significato/Curiosita : Il fiume di tivoli nella versione classica

Extraurbana, fatta realizzare presso tivoli dall'imperatore adriano (117-138). la struttura appare come un ricco complesso di edifici realizzati gradualmente... Disambiguazione – "anio" rimanda qui. se stai cercando il personaggio della mitologia greca, figlio di apollo, vedi anio (mitologia). l'aniene (dal latino anio), un... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

