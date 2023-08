Dicono la porti il gatto nero che attraversa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dicono la porti il gatto nero che attraversa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SFORTUNA

Significato/Curiosita : Dicono la porti il gatto nero che attraversa

Riferimento. la sfortuna, detta anche scalogna o sventura, è la sorte avversa e si pone come il contrario della fortuna. chi distribuisce tanta sfortuna viene detto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Dicono la porti il gatto nero che attraversa : dicono; porti; gatto; nero; attraversa; Si dicono con l intenzione di far ridere; Si dicono alti quelli degli aristocratici; Molti lo dicono invece di Hallo; Come le risposte che dicono e non dicono ; dicono mi per io; L Angelo che è stato porti ere di Juventus e Inter; Non può mancare negli aeroporti e sulle navi; Vigila sul regolare svolgimento di una competizione sporti va; Uno sporti vo che gareggia ogni quattro anni; Uno sporti vo in occhialini; Un magnifico gatto ne; gatto dal pelo striato; Il gatto inglese; Pregiato gatto ; Un gatto pregiato; La suonava nero ne; I grani come il miglio e l orzo nero ; È un gesto spontaneo ma non è l elemosina del genero so; Fu precettore di nero ne; Il filosofo che educò nero ne; Fa attraversa re i pedoni in totale sicurezza; Li attraversa no le carovane; La attraversa Broadway; attraversa la Slesia; attraversa to da una corrente;

