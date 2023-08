In cinematografia piccola parte di una pellicola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In cinematografia piccola parte di una pellicola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPEZZONE

Significato/Curiosita : In cinematografia piccola parte di una pellicola

Prevedendo che la cinematografia avrebbe unito in sintesi l'estensione dello spazio e la dimensione del tempo. fin dalle origini, la cinematografia ha abbracciato... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. lo spezzone è un'arma esplodente costituita da un pezzo di tubo di ferro, ghisa o acciaio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : In cinematografia piccola parte di una pellicola : cinematografia; piccola; parte; pellicola; Il primo piano in cinematografia ; Una piccola nicchia di riparo; Vinse Sanremo 2000: piccola Orchestra Avion; piccola area coltivata; piccola coltivazione + gobbe della strada; Una piccola e larga seduta senza schienale; L auto colpita dalla parte del cofano; Facenti parte della sfera personale e privata; La specie alla quale apparte niamo; Ne fan parte quasi tutti gli Stati; Riporta i voli in parte nza; La Catherine della pellicola La voglia matta; Woody che ha diretto la pellicola Zelig; Cristina la regista della pellicola Bianco e nero; Il Pacino della pellicola 88 minuti; È sul cortile in una pellicola di Alfred Hitchcock;

Cerca altre Definizioni