Il Christian presidente della Sardegna nel 2019 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Christian presidente della Sardegna nel 2019. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SOLINAS

Significato/Curiosita : Il christian presidente della sardegna nel 2019

christian solinas (cagliari, 2 dicembre 1976) è un politico italiano, presidente della regione sardegna dal 20 marzo 2019, segretario del partito sardo... Christian solinas (cagliari, 2 dicembre 1976) è un politico italiano, presidente della regione sardegna dal 20 marzo 2019, segretario del partito sardo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il Christian presidente della Sardegna nel 2019 : christian; presidente; della; sardegna; 2019; Nota fiaba di Hans christian Andersen; Famosa fiaba di Hans christian Andersen; christian della moda; Film con christian De Sica e Lino Banfi: Belli; Film con christian De Sica e Mara Venier del 1989; Nel governo insieme al presidente del Consiglio; Fu il terzo presidente degli USA; Harry che fu presidente ; L attuale presidente di Confindustria; A volte lo ottiene il presidente del Consiglio dimissionario; Il dottor Gianluigi della telenovela Topazio; Il nome del Partito della rinascita socialista araba; Arcipelago spagnolo al largo della costa nordoccidentale dell Africa; La pronuncia della BBC britannica; Facenti parte della sfera personale e privata; In sardegna e in Sicilia; Dolci con formaggio e miele tipici della sardegna ; Sant isola nel sud-ovest della sardegna ; Si leggono in Piemonte e in sardegna ; Un isola a nord della sardegna ; Ursula von presiede la Commissione UE dal 2019 ; È stata capitale europea della cultura 2019 ; Lo era l amore per gli Zen Circus a Sanremo 2019 ; Film premio Oscar 2019 con Viggo Mortensen ing; L Ungaro stilista francese scomparso nel 2019 ;

Cerca altre Definizioni