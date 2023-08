Il cadere lento di un po di liquido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cadere lento di un po di liquido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COLARE

Significato/Curiosita : Il cadere lento di un po di liquido

Fisicamente lento, goffo nei movimenti. grazie al cazzo commento per sottolineare l'ovvietà di un fatto al quale è attribuito un eccessivo rilievo. gelare il sangue... Il bukkake (), dal giapponese bukkakeru ( lett. bagnare, colare), è una pratica di sesso di gruppo in cui più uomini eiaculano a turno o insieme... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il cadere lento di un po di liquido : cadere; lento; liquido; Se è figurata non fa cadere ma incoraggia; Sensazione che stia per accadere qualcosa; Può accadere ; Fa cadere con violenza per terra; Scadere o avere effetto da una data precisa; Un talento sprecato: è bravo ma non si; Il lento avanzare della pratica; Ardore violento ; Violento attacco di tosse; Incitamento all asino lento ; Denaro liquido ; Un liquido per il radiatore dell auto; liquido nei prefissi; Ondata di liquido gettata con un comune recipiente; Getti di liquido ;

Cerca altre Definizioni