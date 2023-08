Adatti a contenere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Adatti a contenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAPIENTI

Significato/Curiosita : Adatti a contenere

Cassetti sono talvolta foderati di velluto o di pelle, con incavi adatti a contenere gli oggetti preziosi da custodire. in francese questo mobile si chiama... 250, 500 e 1000 millilitri, ma ne esistono anche di più capienti ed enormemente più capienti. sono tarati per "riempimento" e generalmente, oltre al volume... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Adatti a contenere : adatti; contenere; Mobili adatti alle intersezioni; Cavalli adatti ai bambini; Inadatti alla circostanza; adatti a regimi alimentari particolari; Tratti del fondo marino inadatti alla navigazione; Possono contenere letti; Quelli di juta possono contenere caffè; Quelle Usb possono contenere file; Il disk usato un tempo per contenere dati; È fatta per contenere ;

