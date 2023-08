La via lungo la Liguria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La via lungo la Liguria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AURELIA

Significato/Curiosita : La via lungo la liguria

L'alta via dei monti liguri (avml o più semplicemente alta via, in ligure âta vîa di mónti lìguri) è un itinerario escursionistico lungo circa 440 km... Disambiguazione – se stai cercando altre strade omonime, vedi via aurelia (disambigua). la via aurelia è un'antica strada consolare romana che costeggiava il mar... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

