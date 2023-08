Venturi prossimi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Venturi prossimi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FUTURI

Significato/Curiosita : Venturi prossimi

Il medioevo prossimo venturo (sottotitolo: la degradazione dei grandi sistemi) è un saggio dell'ingegnere e scrittore roberto vacca edito per la prima... Se stai cercando altri significati, vedi futuro (disambigua). in una concezione lineare del tempo, il futuro è la parte di tempo che ancora non ha avuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

