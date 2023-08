Una località sulla Costa Azzurra: surmer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una località sulla Costa Azzurra: surmer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAGNES

Significato/Curiosita : Una localita sulla costa azzurra: surmer

Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. cagnes-sur-mer (in occitano canha de mar, in italiano storico cagno) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una località sulla Costa Azzurra: surmer : località; sulla; costa; azzurra; surmer; località dell Agrigentino; località francese nel dipartimento del Lot; località dell isola d Elba; località trentina; La località dell Anconetano con il Duomo di San Leopardo; Aggiustare la tacca della freccia sulla corda dell arco; Il film di Scorsese del 1997 sulla vita dell attuale Dalai Lama; Piegato a gancio sulla punta; Il capanno sulla spiaggia; Lo si prende sulla spiaggia; Come la fiera nascosta in fondo al covile; Si accosta all aereo atterrato; Un idea tenuta nascosta ; La costa nte di Archimede; costa nti nei propositi; Il Khan che sponsorizzò azzurra ; Quella azzurra è sul Mar Mediterraneo; Località balneare della Costa azzurra ; Città sulla Costa azzurra ; Città della Costa azzurra tra Cannes e Nizza;

Cerca altre Definizioni