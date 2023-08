Una figura tra le carte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una figura tra le carte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RE

Significato/Curiosita : Una figura tra le carte

Progetto di riferimento. le carte da gioco italiane consistono normalmente di mazzi da 40 carte di 4 diversi semi, ma c'è una grande varietà stilistica... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi re (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento sovrani non cita le fonti necessarie o... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

