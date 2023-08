Lo sono certe colline del lago di Garda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono certe colline del lago di Garda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MORENICHE

Significato/Curiosita : Lo sono certe colline del lago di garda

Inferno, canto xx) il lago di garda o benaco (/be'nako/, localmente anche /'bnako/) è il maggiore lago italiano, con una superficie di circa 370 km² (terzo... Serra morenica di ivrea anfiteatro morenico di rivoli-avigliana geografia dell'alto mantovano#anfiteatro morenico del garda parco colline moreniche di castiglione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

