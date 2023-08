Le sale da pranzo dell antichità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sale da pranzo dell antichità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CENACOLI

Significato/Curiosita : Le sale da pranzo dell antichita

Metalli comuni nell'antichità. le klìne di pietra sono state trovate nella sala da pranzo di antichi santuari, in locande e giardini. mentre le klìne della... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cenacolo (disambigua). cenacolo (in latino: cenaculum) indicava di per sé il luogo dove si...