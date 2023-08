Rilievo del viso sotto il pomello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rilievo del viso sotto il pomello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ZIGOMO

Significato/Curiosita : Rilievo del viso sotto il pomello

Presumibilmente fu una discendente del faraone ay (regno: 1323–1319 a.c.), come ci indica un pomello con iscritto il nome del faraone e ritrovato nella tomba... Citazioni di o su zigomo wikizionario contiene il lemma di dizionario «zigomo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su zigomo (en) osso zigomatico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

