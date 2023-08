Possono contenere letti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono contenere letti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DIVANI

Significato/Curiosita : Possono contenere letti

A pacchetto. possono avere capacità variabile da 650 mib a 700 mib (il corrispondente di circa 80 minuti di musica), ma possono contenere un po' più di... Potersi stendere anche su un divano 2 posti. solitamente questo genere di divani non supera i 2 metri di lunghezza. il divano a 3 posti è diffuso nei salotti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Possono contenere letti : possono; contenere; letti; possono essere di piastrelle laminati parquet; possono essere anticarro; Si possono fare a carboncino; possono essere diffusi e a ore; Sono esposti perché si possono consultare; Quelli di juta possono contenere caffè; Quelle Usb possono contenere file; Il disk usato un tempo per contenere dati; È fatta per contenere ; Recipiente destinato a contenere un liquido benedetto; Canaletti nei campi; Firmò il Bolletti no della Vittoria; I grandi romanzi letti da voci famose; È limitata da vialetti ; Il bolletti no con le previsioni del tempo;

Cerca altre Definizioni