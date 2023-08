Persone di poco conto o di malaffare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persone di poco conto o di malaffare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GENTAGLIA

Significato/Curiosita : Persone di poco conto o di malaffare

Woodcock contesta a vittorio emanuele di aver "promosso e organizzato una holding del malaffare specializzata in corruzioni di vario tipo, specie nel settore... «insultare la gentaglia non è una colpa, ma un servizio che si rende alla gente onesta.» (vv. 1274-1279) i cavalieri (pp) è una commedia di aristofane... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Persone di poco conto o di malaffare : persone; poco; conto; malaffare; Promiscuità di persone ; Le persone di cui si è detto poc anzi; Sostengono le persone disagiate; persone disperate: poveri; Luogo che può dare ospitalità a persone per nulla raccomandabili; Universitario da poco ; poco in salute convalescenti; poco folta; Scrittore di poco valore; Il suo fuoco promette bene ma dura poco ; Noto racconto filosofico di Voltaire; Cose di poco conto minuzie; Anagramma di conto rta che rima con fiato; Sul conto corrente figura come una sottrazione; Le ultime cifre di un conto alla rovescia; Leader di gente di malaffare ;

