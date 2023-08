Il nome della Menchú Nobel per la Pace nel 1992 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome della Menchú Nobel per la Pace nel 1992. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIGOBERTA

Significato/Curiosita : Il nome della menchú nobel per la pace nel 1992

Burgos, mi chiamo rigoberta menchú, giunti editore, 1983. rigoberta menchù tum, ann wright, crossing borders, verso books, 1999 rigoberta menchù tum, dante... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il nome della Menchú Nobel per la Pace nel 1992 : nome; della; menchú; nobel; pace; 1992; nome generico di un gruppo di minerali; Altro nome del tamaro l erba rampicante dalle bacche rosse; nome di antiche città della Sicilia; Il nome della Tchérina; La cantante il cui vero nome è Rosalba Pippa; Un importante centro economico della Cisgiordania; Linea di snack alle patate della Saiwa; Da la misura della riduzione; Dal 1941 è la capitale della Siria; Nativi della provincia con Alassio; Vinse il nobel per la letteratura nel 1997; Emilio fisico italiano che fu premio nobel nel 1959; Il premio nobel autore de La montagna incantata; La Marie due volte nobel ; Dario il compianto premio nobel autore di Mistero buffo; Il David che ha inciso l album Space Oddity; La dea greca della pace ; Borsa grande e capace ; Musk: ha fondato l azienda aerospaziale Space X; Capace di provocare violente reazioni; Hit di Tori Amos del 1992 ing; La Margherita che fu Ministra del turismo nel 1992 ; Film di Neil Jordan del 1992 : La del soldato; Avvenne il 19 luglio 1992 : la strage di via; Film d animazione Disney del 1992 ;

Cerca altre Definizioni