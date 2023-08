Nei teatri apre e chiude i tendoni sulla scena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nei teatri apre e chiude i tendoni sulla scena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SIPARISTA

Significato/Curiosita : Nei teatri apre e chiude i tendoni sulla scena

Riconosce l'ironia kubrickiana giocata sulla contraddizione tra l'evento messo in scena e l'innocenza evocativa: è impossibile non andare con la memoria... Mezzo di nastri (legature). per rendere più agevole il movimento del siparista il meccanismo è dotato di contrappeso. si alza verticalmente, fino a sparire... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Nei teatri apre e chiude i tendoni sulla scena : teatri; apre; chiude; tendoni; sulla; scena; Settori di posti nei teatri ; Calano nei teatri ; I più elevati settori dei teatri ; L ampio ingresso dei teatri ; Un... attore da teatri ni; apre una serratura; Così è il sentiero da capre ; Si apre nel bosco; Si apre per frenare la discesa; Se è di basso non apre ; Il post che può chiude re una lettera lat; Vi si rinchiude vano i guerrieri; L omega chiude quello greco; Racchiude il codice genetico nei cromosomi; Si prende chiude ndo gli occhi; tendoni itineranti con artisti e acrobati; Una località sulla Costa Azzurra: surmer; Aggiustare la tacca della freccia sulla corda dell arco; Il film di Scorsese del 1997 sulla vita dell attuale Dalai Lama; Piegato a gancio sulla punta; Il capanno sulla spiaggia; Il Danson di CSI: scena del crimine; Il colpo di scena a Londra ing; scena ri narrativi futuri poco desiderabili; Custodisce gli arredi della scena ; Sono vicine in scena ;

Cerca altre Definizioni