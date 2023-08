Garantire ma anche vedere coi propri occhi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Garantire ma anche vedere coi propri occhi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ATTESTARE

Significato/Curiosita : Garantire ma anche vedere coi propri occhi

Vedi occhio (disambigua). disambiguazione – "occhi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi occhi (disambigua). l'occhio, o bulbo oculare, è... Campionati nazionali europei. è talora denominata women's european cup, per attestare il suo stato di unica competizione uefa per i club femminili di calcio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Garantire ma anche vedere coi propri occhi : garantire; anche; vedere; propri; occhi; Impacchettare per garantire un trasporto sicuro; Negli stadi sono anche coperte; Veniva punita anche col rogo; Lo patì anche Dante; Comprendono anche vasche e lavandini; Si parla anche in Canada; I verbi come rivedere ; Far fronte provvedere ; Il non poter vedere di chi ci vede; Un settimanale che è proprio un belvedere ; Andare a vedere un sito turistico; Estesa propri età terriera grande fondo agricolo; Modeste propri età terriere; Strappare uno dal propri o ambiente; Qualcuno sembra propri o che vada a cercarseli; Vendono il propri o silenzio; La dea sul cocchi o; Fornisce le pannocchi e; Porta gli occhi ali; Cocchi vibrioni e bacilli; Celebri occhi ali da sole;

